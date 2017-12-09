09 декабря 2017, 13:02
Трамп рассказал о роли США в победе над коммунизмом и выигрыше двух мировых войн
Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на стадионе во Флориде. В своем выступлении, которое доступно на YouTube, Трамп заявил, что США победили в двух мировых войнах и поставили коммунизм на колени.
«Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — сказал Трамп.
На высказывание обратил внимание телеканал Fox Business.
В Первую мировую войну США вступили лишь в апреле 1917 года. К тому времени война продолжалась уже почти три года.
Во Вторую мировую войну США вступили в 1941 году.
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