Мужская сборная России по керлингу не квалифицировалась на Игры-2018

Российская мужская команда по керлингу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает Федерация керлинга России.

Сегодня сборная обыграла команду Китая со счетом 8:5 на квалификационном турнире.

Параллельно сборная Чехии обыграла команду Нидерландов со счетом 8:4.

В итоге россияне уступили чехам в турнирной таблице по дополнительным показателям.

«На круговом этапе сборная России одержала четыре победы и потерпела три поражения. Результаты проведенных игр не позволили российской команде бороться дальше за олимпийскую путевку», — говорится в сообщении.

Ранее федерация заявляла, что сборная решила ехать на Игры в Южную Корею, где россиянам придется выступать под нейтральным флагом.

Аналогичное решение приняли российские лыжники, саночники, сноубордисты и фристайлеры. Остальные спортсмены должны определиться до 12 декабря.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане в феврале 2018 года.