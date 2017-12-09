Мужская сборная России по керлингу не квалифицировалась на Игры-2018
Российская мужская команда по керлингу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает Федерация керлинга России.
Сегодня сборная обыграла команду Китая со счетом 8:5 на квалификационном турнире.
Параллельно сборная Чехии обыграла команду Нидерландов со счетом 8:4.
В итоге россияне уступили чехам в турнирной таблице по дополнительным показателям.
«На круговом этапе сборная России одержала четыре победы и потерпела три поражения. Результаты проведенных игр не позволили российской команде бороться дальше за олимпийскую путевку», — говорится в сообщении.
Ранее федерация заявляла, что сборная решила ехать на Игры в Южную Корею, где россиянам придется выступать под нейтральным флагом.
Аналогичное решение приняли российские лыжники, саночники, сноубордисты и фристайлеры. Остальные спортсмены должны определиться до 12 декабря.
Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане в феврале 2018 года.