Тысячи посылок застряли на границе из-за эксперимента таможни

Тысячи посылок, на которых не указан ИНН получателя, застряли на таможне и складах авиакомпаний, заявил РИА Новости Андрей Лямин — директор по развитию российского агрегатора служб доставки Shiptor.

7 декабря Федеральная таможенная служба начала эксперимент, в рамках которого требует у иностранных интернет-магазинов предоставлять ИНН покупателей и электронные ссылки на приобретенные товары.

«Уже сейчас тысячи посылок лежат на таможне и складах авиаперевозчиков без ИНН. И зарубежные интернет-магазины, и курьерские службы понесли большие убытки из-за внезапного сюрприза ФТС», — заявил Лямин.

По его словам, к нововведениям таможни интернет-магазины оказались не готовы: часть посылок содержит ИНН, часть — нет. Некоторые отправления уже начинают возвращаться поставщикам.