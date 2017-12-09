Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду

Лыжники российской сборной провели голосование по вопросу участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане и решили ехать на соревнования. Участникам сборной придется выступать под нейтральным флагом, рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры», — сообщила она агентству «Р-Спорт».

Сейчас сборная РФ по лыжным гонкам находится в швейцарском Давосе, где сегодня стартует этап Кубка мира.

Лыжники стали первыми, кто определился с участием в Играх. Ранее ряд чиновников и политиков призывали бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее после решения МОК запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом из-за допинговой программы в Сочи.

Сборные по остальным видам спорта должны сообщить свое решение по участию в Играх на олимпийском собрании 12 декабря.