Российские саночники и керлингисты решили ехать в Пхенчхан

Помимо лыжников, первыми объявивших о желании участвовать в зимних Играх в Пхёнчхане, аналогичные решения приняли российские сноубордисты, саночники, фристайлеры и керлингисты, передает ТАСС.

Все спортсмены, если они будут допущены до Олимпиады, будут выступать под олимпийским флагом. Для россиян, занявших первые места соревнований, гимн России звучать не будет.

Федерация сноуборда России рекомендовала своим спортсменам принять участие в Играх, сообщил президент федерации Денис Тихомиров.

«Мы поддерживаем [решение] ехать», — сказал он.

Сборная России по санному спорту, как рассказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт, единогласно проголосовала за выступление на Играх.

«Спортсмены, которые сейчас находятся на этапе Кубка мира в Канаде, провели собрание и единогласно приняли решение ехать в Южную Корею. Да, нам будет очень тяжело и обидно выступать там не под российским флагом, но ехать все равно надо. Будем доказывать силу российского спорта», — отметила Гарт.

Федерация фристайла России и члены национальной сборной также выступили за участие команды на Играх в Южной Корее, заявил глава федерации Алексей Курашов.

«Мы провели заседание президиума и направили все в Олимпийский комитет [России]. Мы едем на Игры, чтобы доказать, что мы — спортсмены вне зависимости от предвзятых обстоятельств», — сказал он.

Наконец, российские керлингисты также решили ехать на Игры, сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

«Все наши спортсмены решили ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Но им еще предстоит пройти отборочные соревнования. Мужчины сейчас бьются на олимпийской квалификационном турнире, состав женской команды определится в конце декабря», — отметил функционер.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут в феврале 2018 года.