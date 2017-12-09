В Париже простились с Джонни Холлидеем

В Париже проводили в последний путь певца и актера Джонни Холлидея (настоящее имя Жан-Филипп Лео Смет). На церемонию прощания к церкви Святой Магдалины (церковь Мадлен) пришли сотни тысяч человек, пишет Le Monde.

Среди участников церемонии был президент Франции Эммануэль Макрон. Он открыл траурное мероприятие, заявив, что в жизни каждого из присутствующих был момент, который выразила одна из песен музыканта.

До этого гроб с телом певца провезли по Елисейским полям, траурную колонну, как отмечает BBC, сопровождали сотни байкеров на мотоциклах. Многие из них установили на мотоциклы портреты исполнителя.

На Эйфелевой башне зажглась надпись «Merci Johnny».

Скорее всего, прах Джонни Холидея захоронят на острове Сен-Бартелеми во Французской Вест-Индии, где жил певец.

Джонни Холлидей умер от рака легких 6 декабря, ему было 74 года.