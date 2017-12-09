Бывшая ведущая Fox News рассказала о попытке Трампа поцеловать ее в губы

Миллиардер, с января 2017 года — президент США Дональд Трамп несколько лет назад попытался поцеловать ведущую телеканала Fox News Джульет Хадди. Об этом покинувшая канал журналистка рассказала в своем шоу на радио, пишет Page Six.

По ее словам, инцидент произошел в 2005 или в 2006 году в небоскребе Трампа «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке.

«Он пригласил меня пообедать в "Трамп-тауэр", мы были вдвоем. Потом он попрощался со мной в лифте, пока его охранник стоял рядом, и вместо того, чтобы поцеловать меня в щеку, он наклонился, чтобы поцеловать меня в губы. Я не обиделась, подумав: "Боже мой!"», — заявила ведущая.

Неясно, был ли в это время Трамп женат на своей нынешней супруге Меланье. Они поженились в январе 2005 года.

Во время предвыборной кампании Трампа сразу несколько женщин обвинили его в приставаниях.