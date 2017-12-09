Власти Ирака объявили о победе над ИГ

Глава иракского правительства Хейдар Джавад аль-Абади объявил о победе в Ираке над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает Agence France Presse.

«Наши силы полностью контролируют иракско-сирийскую границу, поэтому я объявляю о прекращении войны против ИГ», — сказал аль-Абади на конференции в Багдаде.

В свою очередь, генерал-лейтенант иракской армии Абдул-Амир Рашид Яр Аллах, стоявший во главе нескольких операций против ИГ, сообщил после этого, что «вся иракская земля освобождена от террористических банд ИГ» (цитата по Associated Press).

В конце ноября армия Ирака объявила о начале операции по зачистке от боевиков ИГ районов в провинциях Анбар, Салах-эд-Дин и Найнава. Премьер аль-Абади тогда заявлял, что с завершением зачистки будет объявлено об окончательном уничтожении боевиков в Ираке.

В начале декабря Миобороны России провозгласило полную победу над ИГ в Сирии.