Ходорковский заявил о поддержке Навального и Собчак

Основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявил, что будет поддерживать избирательные кампании телеведущей Ксении Собчак и оппозиционера Алексея Навального.

Оба ранее заявили о желании баллотироваться на пост президента России. При этом у Навального есть непогашенная судимость, что по российским законам не дает ему права участвовать в выборах.

«У Алексея и Ксении разные методы, разное представление о главных задачах, но они знают, что лишены шансов на победу в путинском "договорняке". А "договорняк" ни при каких условиях не станет выборами, надеюсь, все тут это понимают. Поэтому нельзя говорить, что кто-то кому-то помешает избраться», — сказал Ходорковский, выступая по видеосвязи на всероссийской конференции «Открытой России».

Позднее, как сообщается на сайте организации, на конференцию, проходившую в Москве, пришла полиция. Полицейские пришли с проверкой заявления о проведении несогласованного мероприятия.

В отношении организатора и участников мероприятия могут открыть административное производство по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».