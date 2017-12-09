Прощание с Броневым пройдет в «Ленкоме» 11 декабря

Прощание с народным артистом СССР, актером театра и кино Леонидом Броневым пройдет в понедельник, 11 декабря в «Ленкоме». Об этом сообщается на сайте московского театра.

Церемония начнется в 11 часов.

Леонид Броневой скончался сегодня утром в одной из столичных больниц. 17 декабря актеру исполнилось бы 89 лет.

С 1988 года он играл в московском театре «Ленком».

Помимо театральных ролей Броневой запомнился по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны», «Небеса обетованные».