Москва увековечит память Броневого

Городские власти Москвы увековечат память народного артиста СССР Леонида Броневого. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Несомненно в Москве будет увековечена его память», — заявил депутат.

«Наверняка соответствующее предложение поступит в нашу комиссию от театра, и уверен, что мы его обязательно примем», — добавил Герасимов.

Леонид Броневой умер сегодня утром в московской больнице, не дожив нескольких дней до 89 лет. Прощание с актером состоится 11 декабря в «Ленкоме», где актер служил с конца 1980-х.