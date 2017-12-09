В МИДе ответили на угрозу санкций из-за РСМД

МИД России отреагировал на публикацию в Politico, в которой источник администрации президента США Дональда Трампа заявил о планах ввести новые санкции против России из-за того, что Москва якобы не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, «обвинения носят абсолютно голословный характер. Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему — потому что этого просто не существует».

По его словам, единственная высказанная напрямую претензия к России состоит в том, что «индекс одной из отечественных ракетных разработок, чья дальность действия заведомо меньше указанного [в Договоре] диапазона [500-5500 км]».

«В то же время, — отмечает Рябков, — США отмахиваются от наших озабоченностей тем, как они обращаются со своими обязательствами по Договору. Ведь, к примеру, на американской базе противоракетной обороны «Девеселу» в Румынии на всеобщем обозрении стоят пусковые установки, по своим параметрам способные запускать не только ракеты-перехватчики, но и ударные «Томагавки». В 2018 году такие же Пентагон планирует разместить в Польше, хотя их установка на суше противоречит ДРСМД».

Говоря о планах ввести санкции против российских разработчиков ракет, Рябков заявил, что «единственным последствием их ожидаемого расширения в контексте ДРСМД может стать срыв заседания Специальной контрольной комиссии по Договору».