Минобороны обвинило ВВС США в создании помех уничтожению ИГ

Официальный представитель ВВС США на Ближнем Востоке, генерал-лейтенант Джеффри Харриган заявил The New York Times, что российские ВКС постоянно допускают опасные сближения с американскими самолетами в Сирии.

По словам генерала, в ноябре американские и российские военные согласились летать на противоположных сторонах 45-мильного участка Евфрата, чтобы предотвратить возможность столкновения на перегруженных воздушных трассах в Сирии. При этом, как сообщает Харриган, российские военные самолеты нарушают эту договоренность по несколько раз за день, что создает угрозу для экипажей.

На это заявление отреагировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, большинство сближений российских и американских самолетов в районе долины реки Евфрат «были связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов ИГИЛ» (группировка запрещена в России).

По словам Конашенкова, «заявления представителей армии США о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, которая принадлежит США, вызывают недоумение».

Конашенков также заявил, что 23 ноября над западным берегом Евфрата американский истребитель F-22 «активно препятствовал российской паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГИЛ в пригороде города Меядин» — F-22 отстреливал тепловые ловушки, имитируя воздушный бой.

По заявлению Конашенкова американский самолет «поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака» после того как рядом появился российский сверхманевренный истребитель Су-35С.