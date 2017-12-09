В Ставрополе ликвидировали группу предполагаемых боевиков

Сотрудники ФСБ России минувшей ночью провели в Ставрополе контртеррористическую операцию. В результате были ликвидированы трое предполагаемых боевиков, приводит РИА Новости выдержки из пресс-релиза спецслужбы.

Там сообщили, что подозреваемые находились в частном доме. Силовики оцепили прилегающую к нему территорию и эвакуировали жителей соседних домов.

Боевикам предложили сложить оружие и сдаться, однако те, как сообщается, попытались прорывать оцепление. В завязавшейся перестрелке все они были убиты.

При этом больше никто не пострадал.

«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего затем огневого контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрывались, произошел взрыв», — заявили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете.

ФСБ сообщила, что в результате спецоперации удалось предотвратить готовящийся теракт. Где и когда он должен был произойти, не уточняется.

Также спецслужбы обнародовали видеозаписи с места спецоперации.