Стали известны имена убитых в Ставрополе боевиков

Предполагаемыми боевиками, ликвидированными накануне в ходе спецоперации в Ставрополе, были Ахмед Джамалдинов, Руслан Ашурбеков и Муслим Галица. Об этом сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что все трое входили в незаконное вооруженное формирование.

По данным канала, двое преступников были застрелены силовиками при попытке прорваться из окруженного дома.

Третий умер во время взрыва, прогремевшего в доме. Предположительно, он покончил с собой.