09 декабря 2017, 14:43
Стали известны имена убитых в Ставрополе боевиков
Предполагаемыми боевиками, ликвидированными накануне в ходе спецоперации в Ставрополе, были Ахмед Джамалдинов, Руслан Ашурбеков и Муслим Галица. Об этом сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ со ссылкой на правоохранителей.
Отмечается, что все трое входили в незаконное вооруженное формирование.
По данным канала, двое преступников были застрелены силовиками при попытке прорваться из окруженного дома.
Третий умер во время взрыва, прогремевшего в доме. Предположительно, он покончил с собой.
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