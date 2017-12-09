Проспект у посольства России в Киеве назовут в честь Немцова

Городская комиссия Киева по вопросам наименований поддержала инициативу мэра города Виталия Кличко о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект имени Бориса Немцова. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Белоцерковец.

В доме №27 на Воздухофлотском проспекте находится посольство России на Украине.

«Стереть из памяти украинцев и россиян имя Немцова у Кремля не выйдет. Он был главным союзником свободной Украины и будущей демократической России», — считает Белоцерковец.

Теперь решение о переименовании должен утвердить городской парламент Киевсовет.

Несколькими днями ранее в городском совете Вашингтона состоялись общественные слушания по присвоению одной из площадей города имени Бориса Немцова. Площадь, о которой идет речь, также находится перед посольством РФ.

Бывший вице-премьер РФ, оппозиционер Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По делу об убийстве осуждены бывшие участники чеченского батальона МВД «Север».