Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
9 декабря 2017, суббота, 15:20
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Здравствуйте, доктор! Нужна ли нам земская медицина?
Что мы едим? Измените образ жизни!
В Антипино умер четырехмесячный младенец
Пробыл на страшной войне целых 7 лет. Фото
Двое детей надышались дымом и попали в больницу в Тюмени
В Совфеде ответили на слова Трампа о победе США в мировых войнах
Облысевшая новогодняя елка в центре Киева насмешила Сеть
Завершено расследование тяжелого несчастного случая на балаковском вагоностроительном заводе
Умер артист театра и кино Леонид Броневой
#Разное
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
09 декабря 2017, 13:28
Израиль Палестинская автономия

В Палестине сообщили о 1100 пострадавших в столкновениях с силовиками Израиля

Столкновения в Палестине
Столкновения в Палестине
фото: @ajplus в твиттере

В ходе столкновений с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Иерусалиме пострадали 1100 палестинцев, сообщает РИА Новости с ссылкой на данные Минздрава Палестины.

Накануне после пятничной молитвы палестинцы провели «день гнева» — забрасывали израильских военных и полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Силовики в ответ открывали огонь по активистам, преимущественно резиновыми пулями, разгоняли их слезоточивым газом.

Ранее палестинское отделение Красного Полумесяца сообщило о 767 пострадавших, из которых 61 получил огнестрельные ранения.

В свою очередь, израильские военные заявили, что в беспорядках на Западном берегу приняли участие около 7,5 тысяч человек. Огонь на поражение, по их словам, открывался по «десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий». О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

«День гнева» прошел в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Дональд Трамп
Трамп одобрил новые санкции против России из-за договора о РСМД
Лыжники на трассе Сочи
Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду
Леонид Броневой
Прощание с Броневым пройдет в «Ленкоме» 11 декабря
Столкновения в Палестине
1100 палестинцев пострадали в столкновениях с силовиками Израиля
Кандидат в президенты США Дональд Трамп
Трамп: США поставили коммунизм на колени
Архив новостей

Самое читаемое

Григорий Родченков
Родченков назвал имена заказчиков допинг-программы в России
Белый тигр - талисман зимних Олимпийских игр 2018.
СМИ рассказали об ответе Кремля на недопуск РФ к Олимпиаде
Москва. Кремль
Кремль пообещал ответить МОК «всеми возможными средствами»
Александр Легков
Родченков описал подмену проб медалиста Сочи Легкова
Михаил Саакашвили на крыше дома в Киеве
В Кремле ответили на заявления Саакашвили о его похищении по приказу Путина
15:15 В Сан-Франциско перевернулся автобус с почти 30 пассажирами
14:43 Стали известны имена убитых в Ставрополе боевиков
14:28 Москва увековечит память Броневого
14:05 Бывшая ведущая Fox News рассказала о попытке Трампа поцеловать ее в губы
13:46 Специалисты не нашли источник запаха тухлой капусты в Москве

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
9 декабря 1984 года родилась Екатерина Варнава, «секс-символ» шоу Comedy Woman.
13:28 В Палестине сообщили о 1100 пострадавших в столкновениях с силовиками Израиля
13:02 Трамп рассказал о роли США в победе над коммунизмом и выигрыше двух мировых войн
12:38 Саакашвили задержали в квартире бывшего главы луганской полиции
12:19 Прощание с Броневым пройдет в «Ленкоме» 11 декабря
12:02 В Ставрополе ликвидировали группу предполагаемых боевиков
11:47 Трамп одобрил новые санкции против России из-за договора о РСМД
11:35 «Росатом» объявил конкурс на очистку от радиации челябинского завода «Маяк»
10:59 Проспект у посольства России в Киеве назовут в честь Немцова
10:18 Умер Леонид Броневой
10:16 В стычках с израильскими силовиками пострадали около 770 палестинцев
09:52 Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду
09:42 При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» в Якутии погибли девять человек
09:18 Саакашвили задержали и потребуют поместить его под домашний арест
08.12 21:31 СМИ назвали дату возможного решения о возобновлении полетов в Египет
08.12 21:23 Полиция задержала облившего экспонат посетителя выставки Стерджеса
08.12 20:01 Роспотребнадзор проверит жалобы москвичей на неприятный запах
08.12 19:46 ЦБ допустил прибавку к докапитализации «Открытия» в новом году
08.12 19:19 В Польше назначен новый премьер
08.12 18:59 Суд объяснил свой отказ рассматривать иск Рашкина к Мутко
08.12 18:22 Путин рассказал о своей хорошей форме
08.12 18:13 Один из крупнейших производителей свинины в РФ сообщил об африканской чуме
08.12 17:43 Австралийские палеонтологи нашли сумчатого льва – древолаза
08.12 17:38 Россельхознадзор попросил СКР проверить PepsiCo на хакерство
08.12 16:56 Путин уволил генерала МВД Гришина
08.12 16:32 В РЖД разъяснили права пассажиров верхних и нижних полок
08.12 16:12 Аксенов уволил министра экономики Крыма
08.12 15:59 ФАС раскрыла сговор с участием крупного подрядчика программы «Моя улица»
08.12 15:55 Танцовщик подтвердил контроль Серебренниковым репетиций «Нуреева»
08.12 15:34 В Госдуме осудили недопуск российских спортсменов на Олимпиаду
08.12 15:05 Новый метод редактирования генома поможет при неизлечимых болезнях
08.12 14:52 Дело экс-главы «Роснано» вернулось из суда в прокуратуру
08.12 14:24 На выставке Стерджеса в Москве произошел инцидент
08.12 14:01 По делу Захарченко арестовано еще 58 млн рублей
08.12 13:59 Закон о наказании «телефонных террористов» прошел первое чтение в Думе
08.12 13:42 Инфляция в Венесуэле к концу года достигнет 2000%
08.12 13:16 Правительство РФ сократило квоту на приезжих на 2018 год
08.12 13:03 Комиссия назвала возможный источник загрязнившего воздух рутения-106
08.12 12:48 СМИ узнали о грядущем ужесточении процедуры техосмотра
08.12 12:25 Крабы научились есть жабрами
08.12 12:14 ЕС сообщил о прогрессе в переговорах по Brexit
08.12 12:13 Главный исполнительный директор Всемирного банка и ведущие мировые политики примут участие в Гайдаровском форуме в РАНХиГС
08.12 11:44 Представитель «ВКонтакте» предлагал команде Трампа раскрутку его страницы
08.12 11:31 Три российских телеканала вступили в переговоры о трансляции ОИ-2018
08.12 11:28 Депутаты отказались вводить платный въезд в города
08.12 11:17 Saxo Bank предсказал шокирующие события 2018 года
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.