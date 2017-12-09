В Палестине сообщили о 1100 пострадавших в столкновениях с силовиками Израиля

В ходе столкновений с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Иерусалиме пострадали 1100 палестинцев, сообщает РИА Новости с ссылкой на данные Минздрава Палестины.

Накануне после пятничной молитвы палестинцы провели «день гнева» — забрасывали израильских военных и полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Силовики в ответ открывали огонь по активистам, преимущественно резиновыми пулями, разгоняли их слезоточивым газом.

Ранее палестинское отделение Красного Полумесяца сообщило о 767 пострадавших, из которых 61 получил огнестрельные ранения.

В свою очередь, израильские военные заявили, что в беспорядках на Западном берегу приняли участие около 7,5 тысяч человек. Огонь на поражение, по их словам, открывался по «десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий». О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

«День гнева» прошел в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.