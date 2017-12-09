В Петербурге арестован планировавший теракт таджик

Московский райсуд Санкт-Петербурга арестовал до 7 февраля гражданина Таджикистана Умара Махмадиева, подозреваемого в попытке примкнуть к запрещенной в России группировке «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

Издание Ленинградской области Online47.ru сообщает со ссылкой на региональное управление ФСБ, что Махмадиев был задержан в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Турцию. Оттуда он, по данным спецслужбы, собирался добраться до Афганистана для вступления в ряды ИГ.

«В случае, если задержанному не удалось бы реализовать свои планы, он намеревался совершить диверсионно-террористический акт от имени "Исламского государства" на территории Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе.

Издание публикует видео задержания, предоставленное ФСБ.