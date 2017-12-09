При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» в Якутии погибли девять человек

В Мегино-Кангаласском районе Якутии микроавтобус «УАЗ» с пассажирами столкнулся на трассе с «КамАЗом», сообщает региональный главк МЧС. В результате, по данным прокуратуры республики, погибли девять человек.

По информации МЧС, «УАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и загорелся.

Представитель МЧС сообщил РИА Новости, что среди погибших был двухлетний ребенок. Еще три человека получили травмы.

Управление СК по Якутии расследует дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».