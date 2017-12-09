«Росатом» объявил конкурс на очистку от радиации челябинского завода «Маяк»

Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс на очистку от радиации участка завода «Маяк», расположенного в Озерске Челябинской области. Очистка требуется на площади в 30 тысяч квадратных метров, говорится в заявке компании на портале госзакупок.

Также победитель конкурса должен будет оказать «услуги по временному хранению удаляемых радиоактивных отходов». За очистку и временное харнение радиоактивных отходов «Росатом» готов заплатить 30 млн рублей (максимальная цена контракта).

Из конкурсной документации, которую получил в свое распоряжение РБК, следует, что загрязнение заявленного участка произошло во время аварий на комбинате «Маяк» 1957 в 1967 годов.

Основными радионуклидами, от которых планируется очистка, являются цезий-137 и стронций-90.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 декабря. Очистку необходимо произвести до 30 октября 2018 года.

Победителю конкурса нужно будет выкорчевать деревья и кустарники на половине загрязненного участка. Их нужно будет покрыть мульчей и захоронить. После этого следует расчистить и вывезти на полигон металлолом и строительный мусор. На участок нужно будет завести чистый грунт и высеять траву.

Конкурс не имеет отношения к превышению содержания радиоактивного рутения-106 в атмосфере. В сентябре-октябре повышенная, но неопасная для здоровья концентрация изотопа регистрировалась в Германии, Италии и других европейских странах. Ученые из Германии и Франции заявляли, что, вероятнее всего, радиация поступила с Южного Урала — там же располагается предприятие «Маяк».

Росгидромет в ноябре сообщил, что в Челябинской области в сентябре регистрировалось повышенное содержание рутения-106.

В «Росатоме» заявляли, что утечек на «Маяке» не было.

Межведомственная комиссия провела проверку предприятия, этот изотоп найден не был.

Комиссия предположила, что выброс мог произойти из-за сгоревшего в атмосфере спутника.