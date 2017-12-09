Саакашвили задержали и потребуют поместить его под домашний арест

Лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили накануне задержали в Киеве, сообщил в Facebook генпрокурор республики Юрий Луценко.

«Сотрудники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул. Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания», — написал Луценко.

Отрадная улица находится вблизи больницы №15, примерно в 3 км от палаточного городка, который сторонники оппозиционера разбили у Верховной Рады.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Украины, задержание произошло «без какого-либо сопротивления, без оказания силы и без пострадавших».

Саакашвили, по словам его адвоката Руслана Чернолуцкого, объявил бессрочную голодовку, протестуя против задержания. Об этом сообщает «112 Украина»

По словам защитника, если суд изберет его клиенту меру пресечения в виде 60 суток ареста, то политик «еще более жестко будет продолжать голодовку».

Между тем прокуратура намерена просить суд заключить Саакашвили под домашний арест.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета», — говорится в сообщении.