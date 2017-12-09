Саакашвили задержали в квартире бывшего главы луганской полиции

Лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили был задержан в киевской квартире бывшего руководителя главка Нацполиции Украины по Луганской области Юрия Покиньбороды. Об этом полицейский в отставке сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, Саакашвили «приболел, ему нужна была элементарная медицинская помощь».

В больницу Саакашвили обращаться не стал из опасений, что его задержат.

Медицинскую помощь оппозиционеру оказывали в квартире Покиньбороды. То, что украинские власти узнали о местонахождении Саакашвили, полицейский на пенсии связал с деятельностью украинских и российских спецслужб.

Саакашвили был задержан накануне вечером, сегодня суд должен избрать ему меру пресечения. Оппозиционера обвиняют в том, что он организовал протестные митинги на деньги экс-президента Украины Виктора Януковича и близкого Януковичу бизнесмена Сергея Курченко.

Сам политик объявил голодовку, протестуя против задержания.