Специалисты не нашли источник запаха тухлой капусты в Москве

Городские службы Москвы не смогли выявить источник запаха тухлой квашеной капусты, на который накануне поступали жалобы от жителей столицы. Об этом говорится в сообщении городского департамента природопользования, поступившем в «Интерфакс».

Отмечается, что накануне Мосэкомониторинг совместно с Роспотребнадзором, Росприроднадзором и столичным главком МЧС провели проверку возможных источников неприятного запаха во всех районах Москвы, однако источник так и не был найден.

«Мосэкомониторинг продолжает работу совместно с другими службами по выявлению источника. Передвижные лаборатории Мосэкомониторинга делают замеры, проводится анализ отобранных проб воздуха», — заявили в ведомстве.

Между тем как сообщил радиостанции «Говорит Москва» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, вероятнее всего неприятный запах вызван сероводородом и появился после проведения работ на мусорном полигоне Некрасовка.

«В Некрасовке проводили выемку, очистные работы», — сообщил специалист.

Он отметил, что накануне погодные условия в регионе не позволили запаху быстро рассеяться.