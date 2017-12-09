Источники рассказали о предложении Москвы заключить с США пакт о невмешательстве

Москва предлагала администрации президента США Дональда Трамп заключить некое соглашение о намерениях, в котором стороны декларировали бы отказ от вмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом изданию BuzzFeed сообщили три высокопоставленных источника в Белом доме.

По их данным, с такой идеей выступил замглавы МИД России Сергей Рябков во время переговоров с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном 17 июля, за несколько дней до принятия парламентом нового пакета антироссийских санкций.

Источники утверждают, что Рябков передал это предложение в виде документа.

Американская сторона изучила его и ответила отказом.

«Мы сказали: "Большое вам спасибо, но сейчас не время для этого"», — рассказал изданию неназванный представитель Госдепартамента.

По мнению двух других источников, то, что в Белом доме решили отклонить российское предложение, отражало «отсутствие веры в Москву и сложную политическую обстановку в Вашингтоне».

Издание отмечает, что с российской стороны существуют опасения, что США поддерживают в России протестные настроения, чтобы в результате революции отстранить от власти Владимира Путина.