Источники рассказали о предложении Москвы заключить с США пакт о невмешательстве
Москва предлагала администрации президента США Дональда Трамп заключить некое соглашение о намерениях, в котором стороны декларировали бы отказ от вмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом изданию BuzzFeed сообщили три высокопоставленных источника в Белом доме.
По их данным, с такой идеей выступил замглавы МИД России Сергей Рябков во время переговоров с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном 17 июля, за несколько дней до принятия парламентом нового пакета антироссийских санкций.
Источники утверждают, что Рябков передал это предложение в виде документа.
Американская сторона изучила его и ответила отказом.
«Мы сказали: "Большое вам спасибо, но сейчас не время для этого"», — рассказал изданию неназванный представитель Госдепартамента.
По мнению двух других источников, то, что в Белом доме решили отклонить российское предложение, отражало «отсутствие веры в Москву и сложную политическую обстановку в Вашингтоне».
Издание отмечает, что с российской стороны существуют опасения, что США поддерживают в России протестные настроения, чтобы в результате революции отстранить от власти Владимира Путина.