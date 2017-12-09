Трамп одобрил новые санкции против России из-за договора о РСМД

Президент США Дональд Трамп намерен одобрить новые санкции в отношении России из-за предполагаемого нарушения РФ договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом изданию Politico рассказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.

По словам источника, белый дом надеется, что новые ограничения заставят Россию соблюдать договор по РСМД. Нарушение документа США видят в развертывании российских крылатых ракет.

Министерство торговли США намерено ввести санкции против российских компаний, оказывающих «технологическое содействие» в разработке крылатых ракет. Решение о введении санкций, как отметил чиновник, было принято Советом нацбезопасности при администрации Трампа.