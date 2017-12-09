Мемория. Екатерина Варнава
9 декабря 1984 года родилась Екатерина Варнава, телеведущая, «секс-символ» шоу Comedy Woman.
Личное дело
Екатерина Владимировна Варнава (33 года) родилась в Москве в семье военного. Мать Галина Степановна Варнава работает врачом-терапевтом. Екатерина стала младшей и единственной дочерью из троих детей в семье. Росла в компании двух старших братьев, что, по словам актрисы, сказалось на ее характере.
Вскоре после ее рождения отца направили на новое место службы — в расположение Группы советских войск в Германии. Семья перебралась в немецкий город Вюнсдорф. Там Екатерина прожила до семи лет, там же закончила первый класс. А во второй пошла уже в московской школе, когда семья вернулась в Россию.
С раннего детства Варнава занималась бальными танцами и даже собиралась заняться ими профессионально. Однако в подростковом возрасте девочка начала быстро расти и очень скоро переросла партнера по танцам на 20 см. Когда же подходящий партнер, наконец, нашелся, она упала на тренировке и серьезно повредила спину. В 14 лет ей пришлось отказаться от карьеры танцовщицы.
После школы Варнава поступила на гуманитарный факультет МИСиС по специальности «Юриспруденция».
Учась в институте, с 2003 года начала играть в КВН – сначала за команду «Свои секреты», а с сезона 2005 – за команду «Сборная малых народов». Сборная играла сперва в Премьер-лиге, где дошла до финала, но заняла в итоге лишь 4-е место. Одновременно с выступлениями за «Сборную Малых Народов» в Премьер-лиге, Екатерина играла за «Свои секреты» в сезоне Высшей Украинской Лиги, где дошла до полуфинала.
По результатам Международного фестиваля в Сочи «КиВиН 2006» «Сборная Малых Народов» была приглашена в сезон Высшей лиги 2006, но выступила неудачно, не пройдя даже в четвертьфинал. В том же году Екатерина в составе «Своих секретов» стала чемпионом лиги Поволжье.
После Сочинского фестиваля КиВиН-2007 «Сборная Малых Народов» фактически прекратила свое существование, и с этого момента Екатерина играет только за команду «Свои секреты», которая с 2007 года представляет МФЮА (до этого МИСиС). Екатерина Варнава и Мария Кравченко были фронтменами команды.
В сезоне Высшей лиги 2007 команда «Свои секреты» также не смогла выйти в четвертьфинал и перешла в Премьер-лигу, где не дошла до полуфинала.
В этом же году Варнава в составе «Своих секретов» с внеконкурсным выступлением попала в телевизионную версию фестиваля «Голосящий КиВиН 2007» в Юрмале.
Свой последний сезон в КВН Екатерина Варнава отыграла в 2008 году - также за «Свои секреты». Как и в предыдущем году, команда не смогла выйти в четвертьфинал и прекратила участие в этом сезоне Высшей лиги.
Последнюю игру в КВН Екатерина Варнава сыграла в составе Сборной Москвы на Спецпроекте КВН 2008.
В том же 2008 году начала выступать в телевизионной передаче Comedy Woman - с самого первого выпуска шоу.
В течение двух недель - с 27 августа по 10 сентября 2012 года - вела программу «НТВ утром» (НТВ). Также была одной из ведущих программы «Битва хоров» на канале «Россия-1».
В 2014 году стала ведущей украинского телевизионного проекта «Кто сверху» на Новом канале, заменив Ольгу Фреймут. Оставалась ведущей этого шоу до 2017 года, пока ей не запретили въезд на Украину из-за визита в Крым.
В 2015 году стала ведущей телепроекта Первого канала «Танцуй!».
В июле того же года года совместно с еще одной участницей Comedy Woman Натальей Андреевной снялась в клипе группы «Рекорд Оркестр» на песню «Лада Седан».
В 2017 году стала участницей скетч-шоу телеканала ТНТ «Love is...».
В декабре 2017 года было объявлено что Варнава станет ведущей популярного украинского трэвэл-шоу «Орёл и решка», несмотря на запрет въезжать в Украину. С 14 декабря 2017 года стартует специальный сезон «Орел и решка. Рай и Ад. Звезды», в котором зрители увидят путешествующих по миру звезд шоу-бизнеса. Утверждается, что в этом шоу Екатерина Варнава будет сниматься в джинсах, толстовке и практически без макияжа.
Весной 2012 года у Екатерины Варнава завязался роман с коллегой по Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым, однако через год пара рассталась.
С весны 2013 года Варнава состоит в неформальном браке с Константином Мякиньковым. Они познакомились на съемках шоу Comedy Woman, где он работает хореографом-постановщиком. Регистрировать свои отношения и заводить детей пара пока не торопится.
Чем знаменита
Широкую известность бывшей участнице КВН Екатерине Варнава принесли съемки в женском юмористическом шоу Comedy Woman, где она - обладательница яркой модельной внешности - исполняет роль «секс-символа шоу».
Также с 2015 года является ведущей шоу «Танцуй!» на Первом канале.
О чем надо знать
Выступающие вместе в шоу Comedy Woman на ТНТ Екатерина Варнава и Мария Кравченко — редкий пример настоящей дружбы в шоу-бизнесе. Девушки познакомились ещё во время учёбы в МИСиС. Вместе выступали в Доме культуры института – Мария пела, а Екатерина танцевала. В институтскую команду КВН их позвали вдвоем. Визуально девушки совершенно не похожи – Варнава намного выше подруги, так что в паре они составляли комедийный дуэт.
«Представляете, мы вместе уже 16 лет и за это время поругались всего два раза. В институте и в Comedy Woman. Всего два раза нам приходилось друг другу что-то разъяснять! Так что бывает настоящая дружба. И я очень дорожу нашими отношениями, я счастлива, что у меня есть такой проверенный человек», - говорит о подруге Варнава.
Прямая речь
О любви и семье: «В современном мире отношения быстро начинаются и так же быстро заканчиваются. Мы всё время куда-то торопимся. Но на любовь тоже надо находить время. И как бы мир быстро ни менялся, есть важные семейные аспекты, которые заложены веками. Я очень консервативна в этом плане. Мне важна крыша над головой и чтобы мужчина мог прокормить семью. Из поколения в поколение меняются аксессуары, но ценности остаются. И важно не путать эти два понятия».
Журнал «Hello!» о Екатерине Варнава: «Искрометная comedy woman, блистательная звезда КВН - до сих пор Екатерина Варнава была для нас Леди Юмор. И лишь благодаря шоу "Танцуй!" на Первом канале открылась ее главная ипостась: она - Леди Танец. Леди Румба, Самба, Сальса...»
8 фактов о Екатерине Варнава
- Екатерина Варнава имеет рост 175 сантиметров при весе 63 килограмма
- С детства обладала пышными формами. По словам актрисы, в двенадцать лет у нее «буквально за одно лето стремительно выросла грудь». Из-за большой груди в институте у нее была кличка Крейзи Сиська. «Позже оказалось, что её мне Маша придумала. Ну а что, на самом деле смешная кличка», - говорит Варнава.
- В 2010 году Варнава снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim. После выхода журнала в свет отец в качестве протеста купил несколько экземпляров с Екатериной на обложке и со словами «буду знать, что кому-то не достанется этот выпуск» принес их домой. В ноябре 2012 года Екатерина Варнава появилась на обложке журнала XXL.
- Для нового юмористического шоу Love is… на ТНТ Варнава, по ее собственному признанию, освоила профессию каскадера. Она там прыгает, летает, кувыркается. Изначально для актрисы планировались дублеры, но в итоге решили, что будет проще и естественнее, если она будет выполнять все трюки сама.
- Екатерина Варнава дважды ломала нос.
- Осенью 2013 года Варнава стала главной героиней рекламной кампании интернет-магазина обуви Sapato.ru. В 2016 году снялась в нескольких рекламных роликах сети магазинов «Глория Джинс».
- У странички Екатерины Варнава в Instagram 3 млн подписчиков
- Екатерина уже 12 не ест мясо, птицу, морепродукты, рыбу. Также не ест помидоры из-за аллергии и не пьет красное вино.
Материалы о Екатерине Варнава
Екатерина Варнава - биография, информация, личная жизнь
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Екатерина Варнава на сайте Comedy Club.
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