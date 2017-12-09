Мемория. Екатерина Варнава

9 декабря 1984 года родилась Екатерина Варнава, телеведущая, «секс-символ» шоу Comedy Woman.

Личное дело

Екатерина Владимировна Варнава (33 года) родилась в Москве в семье военного. Мать Галина Степановна Варнава работает врачом-терапевтом. Екатерина стала младшей и единственной дочерью из троих детей в семье. Росла в компании двух старших братьев, что, по словам актрисы, сказалось на ее характере.

Вскоре после ее рождения отца направили на новое место службы — в расположение Группы советских войск в Германии. Семья перебралась в немецкий город Вюнсдорф. Там Екатерина прожила до семи лет, там же закончила первый класс. А во второй пошла уже в московской школе, когда семья вернулась в Россию.

С раннего детства Варнава занималась бальными танцами и даже собиралась заняться ими профессионально. Однако в подростковом возрасте девочка начала быстро расти и очень скоро переросла партнера по танцам на 20 см. Когда же подходящий партнер, наконец, нашелся, она упала на тренировке и серьезно повредила спину. В 14 лет ей пришлось отказаться от карьеры танцовщицы.

После школы Варнава поступила на гуманитарный факультет МИСиС по специальности «Юриспруденция».

Учась в институте, с 2003 года начала играть в КВН – сначала за команду «Свои секреты», а с сезона 2005 – за команду «Сборная малых народов». Сборная играла сперва в Премьер-лиге, где дошла до финала, но заняла в итоге лишь 4-е место. Одновременно с выступлениями за «Сборную Малых Народов» в Премьер-лиге, Екатерина играла за «Свои секреты» в сезоне Высшей Украинской Лиги, где дошла до полуфинала.

По результатам Международного фестиваля в Сочи «КиВиН 2006» «Сборная Малых Народов» была приглашена в сезон Высшей лиги 2006, но выступила неудачно, не пройдя даже в четвертьфинал. В том же году Екатерина в составе «Своих секретов» стала чемпионом лиги Поволжье.

После Сочинского фестиваля КиВиН-2007 «Сборная Малых Народов» фактически прекратила свое существование, и с этого момента Екатерина играет только за команду «Свои секреты», которая с 2007 года представляет МФЮА (до этого МИСиС). Екатерина Варнава и Мария Кравченко были фронтменами команды.

В сезоне Высшей лиги 2007 команда «Свои секреты» также не смогла выйти в четвертьфинал и перешла в Премьер-лигу, где не дошла до полуфинала.

В этом же году Варнава в составе «Своих секретов» с внеконкурсным выступлением попала в телевизионную версию фестиваля «Голосящий КиВиН 2007» в Юрмале.

Свой последний сезон в КВН Екатерина Варнава отыграла в 2008 году - также за «Свои секреты». Как и в предыдущем году, команда не смогла выйти в четвертьфинал и прекратила участие в этом сезоне Высшей лиги.

Последнюю игру в КВН Екатерина Варнава сыграла в составе Сборной Москвы на Спецпроекте КВН 2008.

В том же 2008 году начала выступать в телевизионной передаче Comedy Woman - с самого первого выпуска шоу.

В течение двух недель - с 27 августа по 10 сентября 2012 года - вела программу «НТВ утром» (НТВ). Также была одной из ведущих программы «Битва хоров» на канале «Россия-1».

В 2014 году стала ведущей украинского телевизионного проекта «Кто сверху» на Новом канале, заменив Ольгу Фреймут. Оставалась ведущей этого шоу до 2017 года, пока ей не запретили въезд на Украину из-за визита в Крым.

В 2015 году стала ведущей телепроекта Первого канала «Танцуй!».

В июле того же года года совместно с еще одной участницей Comedy Woman Натальей Андреевной снялась в клипе группы «Рекорд Оркестр» на песню «Лада Седан».

В 2017 году стала участницей скетч-шоу телеканала ТНТ «Love is...».

В декабре 2017 года было объявлено что Варнава станет ведущей популярного украинского трэвэл-шоу «Орёл и решка», несмотря на запрет въезжать в Украину. С 14 декабря 2017 года стартует специальный сезон «Орел и решка. Рай и Ад. Звезды», в котором зрители увидят путешествующих по миру звезд шоу-бизнеса. Утверждается, что в этом шоу Екатерина Варнава будет сниматься в джинсах, толстовке и практически без макияжа.

Весной 2012 года у Екатерины Варнава завязался роман с коллегой по Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым, однако через год пара рассталась.

С весны 2013 года Варнава состоит в неформальном браке с Константином Мякиньковым. Они познакомились на съемках шоу Comedy Woman, где он работает хореографом-постановщиком. Регистрировать свои отношения и заводить детей пара пока не торопится.

Чем знаменита

Широкую известность бывшей участнице КВН Екатерине Варнава принесли съемки в женском юмористическом шоу Comedy Woman, где она - обладательница яркой модельной внешности - исполняет роль «секс-символа шоу».

Также с 2015 года является ведущей шоу «Танцуй!» на Первом канале.

О чем надо знать

Выступающие вместе в шоу Comedy Woman на ТНТ Екатерина Варнава и Мария Кравченко — редкий пример настоящей дружбы в шоу-бизнесе. Девушки познакомились ещё во время учёбы в МИСиС. Вместе выступали в Доме культуры института – Мария пела, а Екатерина танцевала. В институтскую команду КВН их позвали вдвоем. Визуально девушки совершенно не похожи – Варнава намного выше подруги, так что в паре они составляли комедийный дуэт.

«Представляете, мы вместе уже 16 лет и за это время поругались всего два раза. В институте и в Comedy Woman. Всего два раза нам приходилось друг другу что-то разъяснять! Так что бывает настоящая дружба. И я очень дорожу нашими отношениями, я счастлива, что у меня есть такой проверенный человек», - говорит о подруге Варнава.

Прямая речь

О любви и семье: «В современном мире отношения быстро начинаются и так же быстро заканчиваются. Мы всё время куда-то торопимся. Но на любовь тоже надо находить время. И как бы мир быстро ни менялся, есть важные семейные аспекты, которые заложены веками. Я очень консервативна в этом плане. Мне важна крыша над головой и чтобы мужчина мог прокормить семью. Из поколения в поколение меняются аксессуары, но ценности остаются. И важно не путать эти два понятия».

Журнал «Hello!» о Екатерине Варнава: «Искрометная comedy woman, блистательная звезда КВН - до сих пор Екатерина Варнава была для нас Леди Юмор. И лишь благодаря шоу "Танцуй!" на Первом канале открылась ее главная ипостась: она - Леди Танец. Леди Румба, Самба, Сальса...»

8 фактов о Екатерине Варнава

Екатерина Варнава имеет рост 175 сантиметров при весе 63 килограмма

С детства обладала пышными формами. По словам актрисы, в двенадцать лет у нее «буквально за одно лето стремительно выросла грудь». Из-за большой груди в институте у нее была кличка Крейзи Сиська. «Позже оказалось, что её мне Маша придумала. Ну а что, на самом деле смешная кличка», - говорит Варнава.

В 2010 году Варнава снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim. После выхода журнала в свет отец в качестве протеста купил несколько экземпляров с Екатериной на обложке и со словами «буду знать, что кому-то не достанется этот выпуск» принес их домой. В ноябре 2012 года Екатерина Варнава появилась на обложке журнала XXL.

Для нового юмористического шоу Love is… на ТНТ Варнава, по ее собственному признанию, освоила профессию каскадера. Она там прыгает, летает, кувыркается. Изначально для актрисы планировались дублеры, но в итоге решили, что будет проще и естественнее, если она будет выполнять все трюки сама.

Екатерина Варнава дважды ломала нос.

Осенью 2013 года Варнава стала главной героиней рекламной кампании интернет-магазина обуви Sapato.ru. В 2016 году снялась в нескольких рекламных роликах сети магазинов «Глория Джинс».

У странички Екатерины Варнава в Instagram 3 млн подписчиков

Екатерина уже 12 не ест мясо, птицу, морепродукты, рыбу. Также не ест помидоры из-за аллергии и не пьет красное вино.

Материалы о Екатерине Варнава

Екатерина Варнава - биография, информация, личная жизнь

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Екатерина Варнава на сайте Comedy Club.

Екатерина Варнава: «В жизни никогда не одеваюсь и не крашусь, как моя героиня»

Какая я, Екатерина Варнава? Интервью со звездой

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