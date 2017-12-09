Министр обороны Великобритании заявил о «прохладной войне» с Россией

Великобритания находится с Россией в состоянии «прохладной войны» (cool war), заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в интервью Daily Mail.

Министр также заявил, что «Россия ведет войну против Британии на многих уровнях. Мы в состоянии прохладной войны, но такой, в которой Россия демонстрирует невероятную активность в попытках нанести ущерб британским интересам», — сказал министр.

Он отметил, что Соединенное Королевство не должно к этому относиться спокойно.

«Мы должны убедиться, что у Вооруженных сил есть ресурсы, чтобы справиться с этим», — добавил Уильямсон.

Он также отметил, что «приемы ведения войн меняются», и Россия будет использовать «любые средства для подрыва интересов Великобритании и Запада».