Российские фигуристки взяли золото и серебро в финале Гран-при

Две российские фигуристки заняли первые места в финале Гран-при в японской Нагое. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Чемпионка мира среди юниоров, победительница юниорского финала Гран-при 2016 года Алина Загитова выиграла золото. Мария Сотскова завоевала серебро.

Бронзовая награда досталась канадской фигуристке Кейтлин Осмонд.

Первую награду для России в Нагое завоевал фигурист Михаил Коляда. Спортсмен из Санкт-Петербурга получил бронзу.