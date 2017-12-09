09 декабря 2017, 16:22
Российские фигуристки взяли золото и серебро в финале Гран-при
Две российские фигуристки заняли первые места в финале Гран-при в японской Нагое. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
Чемпионка мира среди юниоров, победительница юниорского финала Гран-при 2016 года Алина Загитова выиграла золото. Мария Сотскова завоевала серебро.
Бронзовая награда досталась канадской фигуристке Кейтлин Осмонд.
Первую награду для России в Нагое завоевал фигурист Михаил Коляда. Спортсмен из Санкт-Петербурга получил бронзу.
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