Зюганов прокомментировал слова Трампа о коммунизме на коленях

Лидер Компартии России Геннадий Зюганов ответил на слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что Штатам удалось поставить коммунизм на колени.

«Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — сказал Трамп своим сторонникам.

Зюганов в ответ заявил РИА Новости, что коммунизм переживет США.

По его словам, «коммунизм в переводе на русский язык — это "общественный", приоритет общественных интересов перед частными. Он зародился в древнем обществе, когда коллективно охотились и коллективно потом делились добычей».

«Если прочитаете Нагорную проповедь Иисуса Христа и послание апостола Павла к фессалоникийцам, вы увидите главные лозунги и главные моральные заповеди коммунизма. Он переживет всех трампов, всю Америку и всех нас, потому что это магистральная линия развития человечества», — добавил председатель ЦК КПРФ.

Он добавил, что если «победит частная, эгоистическая форма жизни», которую США пытаются навязать миру, то «планета погибнет».