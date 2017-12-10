Россия не попала в призеры мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону

Сборная России (Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Антон Шипулин) финишировала восьмой в эстафетной гонке (4х7,5 км), прошедшей в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира, сообщает «Интерфакс».

Россияне допустили 13 неточных выстрелов и заработали три штрафных круга. Отставание от лидеров гонки, команды Норвегии, составило 3 минуты 35,8 секунды.

Норвежцы (Уле-Эйнар Бьорндален, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эрленд Бьонтегорд и Ларс-Хельге Биркеланд) сделали девять неточных выстрелов, тем не менее преодолели дистанцию за 1 час 21 минута 21,8 секунды.

Второй стала сборная Германии, третье место заняли французы.