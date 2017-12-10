Россия упустила бронзу в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Женская сборная России по биатлону (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова) финишировала четвертой в эстафетной гонке (4х6 км), прошедшей в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира.

Россиянки допустили девять неточных выстрелов и в итоге уступили победителям 1 минуту 9 секунд. При этом после заключительного, восьмого огневого рубежа российская команда шла третьей, однако не смогла удержать бронзу и пропустила вперед Францию.

Первыми стали немки с результатом 1 час 14 минут 36,4 секунды. Второе место — у сборной Украины (+44,9 секунды). Француженки, в итоги получившие бронзу, уступили победителям гонки 1 минуту 4,5 секунды.