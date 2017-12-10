Биткоин просел ниже 14 тысяч долларов

Курс самой известной криптовалюты биткоин опустился ниже отметки 14 тысяч долларов. На момент публикации материала биткоин стоит 13497 долларов, свидетельствуют данные Coindesk.

7 декабря за криптовалюту давали около 15 тысяч долларов, к утру 8 декабря ее курс вырос до 17 тысяч. В последующие три часа биткоин подешевел на 2 тысячи долларов.

Ряд экспертов сравнивают биткоин с финансовой пирамидой. В частности, такое мнение выразил председатель Ассоциации юристов России и бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин, призвав к осторожному отношению к криптовалютам.

К осторожности призывает и комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая разрешила Chicago Mercantile Exchange (CME) и CBOE Futures Exchange организовать торги срочными контрактами на криптовалюту. Американский регулятор напомнил инвесторам о высокой волатильности и рисках, сопровождающих торговлю подобными контрактами.