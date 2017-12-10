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10 декабря 2017, 11:46
Bitcoin фондовая биржа

Биткоин просел ниже 14 тысяч долларов

Брелки Bitcoin
Брелки Bitcoin
BTC Keychain

Курс самой известной криптовалюты биткоин опустился ниже отметки 14 тысяч долларов. На момент публикации материала биткоин стоит 13497 долларов, свидетельствуют данные Coindesk.

7 декабря за криптовалюту давали около 15 тысяч долларов, к утру 8 декабря ее курс вырос до 17 тысяч. В последующие три часа биткоин подешевел на 2 тысячи долларов.

Ряд экспертов сравнивают биткоин с финансовой пирамидой. В частности, такое мнение выразил председатель Ассоциации юристов России и бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин, призвав к осторожному отношению к криптовалютам.

К осторожности призывает и комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая разрешила Chicago Mercantile Exchange (CME) и CBOE Futures Exchange организовать торги срочными контрактами на криптовалюту. Американский регулятор напомнил инвесторам о высокой волатильности и рисках, сопровождающих торговлю подобными контрактами.

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