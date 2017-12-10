Биткоиновые миллиардеры анонсировали 20-кратный рост курса криптовалюты

Один из крупнейших держателей криптовалюты биткоин, миллиардер Кэмерон Уинклвосс заявил, что в скором будущем курс биткоина вырастет в 20 раз, сообщает Bloomberg.

Уинклвосс утверждает, что инвесторы начинают понимать, что биткоин — более ликвидный актив, чем золото: «Мы считает, что биткоин разрушит золото. Мы думаем, что это только начало».

К настоящему времени курс биткоина упал ниже 14 тысяч долларов, хотя 7 декабря за криптовалюту давали около 15 тысяч долларов, а к утру 8 декабря ее курс вырос до 17 тысяч. В последующие три часа биткоин подешевел на 2 тысячи долларов.