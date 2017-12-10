Ежегодный объем взяток в мире оценили в триллион долларов

Эксперты Организации объединенных наций (ООН) оценивают ежегодный объем взяток в мире в 1 трлн долларов, говорится в сообщении ООН.

По данным всемирной организации, из-за коррупции государства недополучают 2,6 трлн долларов, что составляет 5% мирового ВВП: «В ООН напоминают, что взяточничество — это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества. Ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции».

9 декабря мир отмечал Международный день борьбы с коррупцией.

Незадолго до этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в текущем году коррупционные преступления нанесли России ущерб в 10,3 млрд рублей.

Вслед за этим начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры России Александр Русецкий заявил, что в этом году установленный ущерб от коррупции в России превысил 26 млрд рублей.