СМИ анонсировали новую проверку российских футболистов на допинг

Международная федерация футбола (ФИФА) проведет повторную проверку допинг-тестов российских футболистов в 2018 году, сообщает The Daily Mail.

Как заявил изданию некий представитель ФИФА, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировало ФИФА и другие международные федерации, что анализ сохраненных проб, который будет проводиться группой экспертов, может быть начат в середине января 2018 года.

Напомним, ранее информатор WADA и бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков через своего адвоката заявил, что готов предоставить ФИФА доказательства применения допинга российскими футболистами.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал эти слухи полнейшей глупостью: «Если появится на сайте ФИФА, то есть возможность порассуждать. А пока это дешевая провокация, цель которой — втянуть всех в дискуссию».

Вслед за этим генеральный секретарь Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Фатма Самура заявила, что у нее нет оснований считать, что в российском футболе масштабно используется допинг.