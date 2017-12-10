Европарламент отметил «милитаризацию» Крыма и Калининграда

Генеральный директорат Европарламента по внешней политике опубликовал доклад, в котором заявляется, что Россия «милитаризировала» Крым и Калининград, сообщает RT.

По мнению авторов доклада, власти России намерены «перестроить» европейские порядки безопасности в Крыму и Калининграде, а также вывести кризис в отношениях с Евросоюзом в «военную область».

В Европарламенте полагают, что Россия использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии» (в частности, размещая в регионе ракетные комплексы «Искандер»), а Крым — в качестве «бастиона противодействия» на Черном море.

В докладе отмечается: «Действия Кремля в обоих регионах содержат признаки следования схожим политическим и тактическим замыслам. Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС».