Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Израиль — государство-террорист, сообщает Hurriyet.

В ходе выступления на конгрессе «Партии справедливости и развития» Эрдоган назвал Израиль репрессивным государством-оккупантом и раскритиковал израильскую полицию за применением силы к палестинцам в ходе митингов после признания США Иерусалима столицей Израиля. По мнению Эрдогана, применение силы носило чрезмерный характер.

Ранее министры иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ) провели срочные консультации в связи с решением американского лидера Дональда Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Участники консультаций призвали страны мира признать границы Палестины.

Ряд участников консультаций настаивали на введении антиамериканских санкций, однако оказались в меньшинстве. В итоге согласовать санкции так и не удалось.