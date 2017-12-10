10 декабря 2017, 10:33
ФАС отказалась проверять жалобы на предновогоднее подорожание продуктов
Федеральная антимонопольная служба России получает жалобы от россиян на завышение цен на продукты перед Новым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.
При этом в ведомстве заявили, что цены на продовольствие «во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков». По этой причине в ФАС не усматривают причины для проверки.
Ранее Росстат и глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметили, что в этом году традиционный новогодний салат «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в прошлом году из-за подорожания продуктов.
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