Лариса Гузеева попала в базу данных «Миротворца»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева попала в базу данных украинского сайта «Миротворец», говорится в сообщении на странице «Миротворца» в Facebook.

В сообщении отмечается, что Гузеева внесена в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины» с целью посещения Крыма: «Еще одна бесприданница в чистилище попала».

Напомним, сайт «Миротворец», который связывают с советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, публикует данные о лицах, якобы представляющих угрозу национальной безопасности страны. В списки «Миротворца» попадают и журналисты, работающие в неподконтрольных украинским властям районах Донбасса.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила в Госдепартамент США ноту в связи с деятельностью сайта «Миротворец», который перешел на американские серверы.