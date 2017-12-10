США пообещали «взяться» за Северную Корею

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила в интервью телеканалу Fox News, что США «возьмут дело в свои руки», если Китай не повлияет на ситуацию на Корейском полуострове.

Хейли отметила: «Китай может сделать больше, и мы оказываем давление на них по этому вопросу как можем… Если Китай не сделает больше, мы возьмем дело в свои руки и мы начнем вводить вторичные санкции» (цитата по РИА Новости).

30 ноября Хейли призвала все страны мира прервать любые виды связей с Северной Кореей из-за непрекращающихся испытаний баллистических ракет, в том числе с ядерными боеголовками.

Вслед за этим МИД Северной Кореи опубликовал заявление, в котором назвал войну неизбежной, вопрос лишь в сроках начала вооруженного конфликта.