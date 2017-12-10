Исполком IBU ограничил в правах Союз биатлонистов России

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение ограничить в правах Союз биатлонистов России (СБР), сообщается на официальном сайте IBU.

Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что такое решение принято в связи с нарушениями антидопинговых требований российскими биатлонистами. СБР отныне находится в статусе временного члена IBU, это означает лишение права голоса в Конгрессе IBU — главном руководящем органе союза. При этом российские спортсмены сохраняют право участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации.

Между тем СМИ сообщают, что в ходе заседания исполкома IBU прозвучали призывы полностью дисквалифицировать СБР и лишить Тюмень права проведения этапа Кубка мира по биатлону. Однако исполком IBU не поддержал данное предложение, сообщает ТАСС.