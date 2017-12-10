В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В столице Норвегии Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2017 год, которой удостоилась Международная кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), сообщает Reuters.

Исполнительный директор ICAN Беатрис Фин, выступая перед участниками церемонии, заявила: «Риск использования ядерного оружия сегодня еще выше, чем в конце холодной войны. Но в отличие от холодной войны, сегодня мы сталкиваемся со многими другими государствами, обладающими ядерным оружием, сталкиваемся с террористами и кибервойнами».

Финпризвала все государства подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия: «Соединенные Штаты, предпочтите свободу, а не страх. Россия, предпочти разоружение, а не разрушение. Британия, предпочти верховенство закона, а не угнетение. Франция, предпочти права человека, а не террор. Китай, предпочти разум, а не иррациональность. Индия, предпочти смысл, а не бессмысленность. Пакистан, предпочти логику, а не Армагеддон. Израиль, предпочти здравый смысл, а не разрушение. Северная Корея, предпочти мудрость, а не разорение».

В 2017 году денежная часть Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон (около 1 млн долларов США). Глава ICAN заявила, что все средства пойдут на оплату расходов организации.