Премьер Израиля обвинил Европу в лицемерии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что европейские государства ведут политику двойных стандартов, сообщает Times of Israel.

Накануне рабочей поездки в Париж, где Нетаньяху предстоит встреча с европейскими лидерами, израильский премьер прокомментировал позицию Европы по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Напомним, решение признать Иерусалим столицей Израиля принял президент США Дональд Трамп. Лидеры ряда стран Запада осудили данное решение как угрозу миру и стабильности в регионе.

Нетаньяху в ответ на это заявил: «Я слышу оттуда заявления, осуждающие историческое заявление президента Трампа, но я не слышал заявлений с осуждениями пуска ракет в сторону Израиля или осуждений чудовищной кампании подстрекательства против нашей страны».

Премьер Израиля отметил, что «не готов принять это лицемерие» и собирается донести до европейских лидеров позицию Израиля «без страха и с высоко поднятой головой».