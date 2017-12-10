Марш за импичмент Порошенко собрал 2,5 тысячи человек

В марше за принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко в Киеве принимают участие около 2,5 тысяч человек, говорится в сообщении киевского управления Национальной полиции Украины.

Полицейские обеспечили сопровождение колонны демонстрантов до Майдана, где проводится митинг. Ожидается, что затем участники акции двинутся к зданию следственного изолятора, где в настоящее время находится бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 8 декабря. Его обвиняют в том, что он организовал протестные митинги на деньги экс-президента Украины Виктора Януковича и близкого Януковичу бизнесмена Сергея Курченко.