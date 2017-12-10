Участники марша в Киеве выдвинули требования к Раде

Участники акции за импичмент президенту Украины Петру Порошенко, которая проходит в Киеве, выдвинули ряд требований к Верховной Раде, сообщает ТАСС.

Требования огласила член политического совета «Движения новых сил» Ольга Галабала. Первым и основным требованием является принятие закона об импичменте президента. Кроме того, митингующие требуют принять закон об антикоррупционном суде, принять во втором чтении закон о выборах и отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Демонстранты, основную часть которых составляют сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявили о намерении вновь собраться через неделю, 17 декабря.

В настоящее время митинг переместился к зданию следственного изолятора, где содержат Саакашвили.