Нетаньяху попросил Эрдогана не читать лекции о морали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президенту Турции Реджепу Эрдогану не следует читать лекции о морали, сообщает The Times of Israel.

Напомним, ранее Эрдоган раскритиковал израильских полицейских за применение силы к палестинцам, протестующим против признания США Иерусалима столицей Израиля. Турецкий лидер назвал Израиль государством-террористом.

В ответ на это Нетаньяху напомнил Эрдогану о происходящем в Турции: «Я не привык слушать лекции о морали от лидера, который бомбит курдские деревни в его родной Турции, который сажает в тюрьму журналистов и помогает Ирану обходить санкции».

Израильский премьер также заявил, что Эрдоган «помогает террористам, в том числе в секторе Газа, убивать невинных людей».

Вместе с тем Нетаньяху заявил, что не раз призывал главу Палестинской администрации Махмуда Аббаса сесть за стол переговоров: «Самое важное в мирном процессе — это способность к переговорам. Но в первую очередь для мирного процесса важно, чтобы каждая из сторон признала право на существование другой стороны. То, что мешает переговорам — это частый отказ сесть за стол переговоров с Израилем. Я говорил это много раз и повторяю вновь: я всегда предлагал господину Аббасу сесть за стол мирных переговоров. Я это делаю вновь, это жест мира, ничто не может быть проще. Если он хочет мира, пусть идет на переговоры» (цитата по РИА Новости).