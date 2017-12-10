В Якутии объявлен траур по девяти жертвам ДТП

Понедельник, 11 декабря, объявлен в Якутии днем траура по девяти погибшим в крупном дорожно-транспортном происшествии, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло вечером 8 декабря на трассе «Колыма» в 16 километрах от поселка Нижний Бестях. Микроавтобус УАЗ столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз», ехавшим навстречу. Девять человек погибли, в том числе двухлетний ребенок, трое пострадали.

Глава Якутии Егор Борисов подписал указ об объявлении 11 декабря днм траура в связи с ДТП. Губернатор обратился к родственникам погибших: «Очень тяжело на сердце от случившегося. Для всех якутян это большая трагедия, невосполнимая утрата. Вся республика скорбит вместе с вами. Мы не оставим вас наедине с бедой».