На «Артдокфесте» сорвали показ фильма о Донбассе

Злоумышленники сорвали показ фильма «Полет пули» о Донбассе, который должен был состояться в кинотеатре «Октябрь» в рамках фестиваля документального кино «Артдокфест», сообщает «Медиазона».

Перед сеансом злоумышленники разлили в зале некую пахучую жидкость. Президент «Артдокфеста» Виталий Манский объявил зрителям об эвакуации и отмене показа.

Виновников срыва сеанса задержали охранники кинотеатра, затем передали задержанных полицейским.

Ранее режиссер фильма «Полет пули» Беата Бубенец опубликовала видеозапись, на которой несколько мужчин заявляют, что организаторов фестиваля ждут «серьезные проблемы» на следующем показе фильма. Люди, позиционирующие себя как сторонники самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что придут «500 ребят» и остановят показ.

Отметим, «Полет пули» — картина, снятая в ДНР одним кадром, без склеек.