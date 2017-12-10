Мемория. Николай Некрасов

10 декабря (28 ноября) родился Николай Некрасов, поэт и демократ.

Личное дело

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) родился в городе Немиров Винницкого уезда Подольской губернии. Отец — военный, большую часть службы состоял адъютантом при высших чинах, потому часто бывал в разъездах. Мать была, по одной из версий, дочерью богатого поляка, по другой версии — ее отец был украинским дворянином, довольно зажиточным. Брак с 30-летним поручиком Алексеем Некрасовым — грубоватым, едва грамотным, заядлым картежником и сутягой — был для 17-летней хорошо образованной красавицы Елены Закревской мезальянсом.

В раннем возрасте, около трех лет, Некрасов был привезен в имение отца, Грешнево в Ярославской губернии.

Ни гувернеров, ни домашних учителей у Некрасова и его многочисленных братьев и сестер — в семье было 14 детей — не было. Однако грамоте учили — видимо, стараниями матери, которая сама получила неплохое образование в женском пансионе. С младых ногтей отец, с удовольствием затевавший судебные тяжбы, а также служивший после отставки исправником, взял Николая своим секретарем, о чем свидетельствует, в частности, прошение из ярославского архива от 3 октября 1834 года: «Прошение сие набело переписывал со слов просителя из дворян недоросль Николай Некрасов».

Сочинять стихи начал рано, с 6-7 лет. К 15 годам была подготовлена тетрадь стихов, которой Некрасов придавал исключительное значение.

В 1832 году будущего поэта и его брата Андрея отдали в Ярославскую гимназию. Тот период не сыграл мало-мальски значимой роли в жизни Некрасова — во всяком случае, поэт не вспоминал ни педагогов, ни товарищей по учебе. Впрочем, один из одноклассников поэта впоследствии написал в мемуарах, что в гимназии много секли и много дрались, не очень хорошо учили и не очень хорошо учились. В итоге через четыре года Николая даже не аттестовали по многим предметам, а сдать переводные экзамены не представлялось возможным. На этом гимназическое обучение для Некрасова закончилось — под предлогом расстроенного здоровья.

Однако будущий поэт желает получить образование — и не где-нибудь, а в столице, в Петербурге. Стремление Николая поддержали мать и сестра. А вот отец потребовал, чтобы сын пошел по его стопам и делал военную карьеру, а потому одобрил поездку в Петербург только при условии, что Николай поступит в кадетский корпус.

В столицу Некрасов приехал с рекомендательным письмом к брату ярославского приятеля отца, жандармскому генералу Д.П. Полозову, которому откровенно рассказал об университетских планах. Полозов планы одобрил, однако написал о разговоре в Ярославль. Отец пригрозил оставить Николая без поддержки, если тот ослушается и вместо кадетского корпуса выберет гражданскую профессию — так и вышло. Деньги, взятые с собой лишь на первое время, быстро вышли — Некрасов перебрался сначала в более дешевую гостиницу, затем снял флигелек, затем угол, затем подвал, затем вообще остался без крыши над головой, хотя и ненадолго. Довелось и голодать.

Готовился на факультет восточных языков, но провалил экзамены — получил единственную тройку на фоне сплошных единиц. Недолго состоял вольнослушателем при философском факультете. Через год вновь провалил экзамены — на сей раз на юридический факультет.

Несмотря на финансовые проблемы и неудачи с поступлением, поэтические упражнения не прекращает. В Петербург Некрасов приехал в конце июля, а уже в октябрьском номере «Сына отечества» выходит его стихотворение «Мысль» с примечанием редактора: «Первый опыт юного, 16-летнего поэта». Затем стихи Некрасова печатают в «Сыне отечества», «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», «Библиотеке для чтения». В начале 1839 года «Журнал министерства народного просвещения» дал такую рецензию на литературные экзерсисы юноши: «Не первоклассное, но весьма замечательное дарование».

Находятся желающие поучаствовать в судьбе молодого поэта — организовывается подписка на будущую первую книгу Некрасова. В начале 1840 года выходит сборник «Мечты и звуки», скромно подписанный инициалами Н.Н. Первый блин оказался комом: критики и публика — из тех немногих, кто прочел тонкую брошюру, — оценили сборник невысоко.

Тогда Некрасов стал писать за деньги и для денег — азбуки по заказу, сказки. Познакомился с Ф.А. Кони (редактор «Литературной газеты» и «Пантеона русского и всех европейских театров»), тот стал привлекать Некрасова для работы и дал совет писать прозой; в его изданиях Некрасов прошел школу практической журналистики. В стремлении заработать Некрасов стал работать для театра — писал водевили.

Об университетских амбициях Некрасов забыл — его университетом стала Публичная библиотека: читал много, подчас бессистемно.

Однако начитанность сказалась, когда Некрасов стал писать рецензии и критические заметки, его отметил В. Г. Белинский: «Некрасов — это талант, да еще какой!» (за рецензию на одну из работ Фаддея Булгарина). Впрочем, известнейший критик, обратив внимание на публицистические работы Некрасова, все же был убежден, что будущее его не в журналистике и не в прозе.

Источником заработка для Некрасова становится издание сборников и альманахов. Так, «Петербургский сборник» оказался не только значительнейшим событием литературного года — а то и нескольких литературных лет — но и имел большой коммерческий успех. Некрасов вспоминал: «Мне предсказывали одни убытки, а если бы я не струсил и напечатал на полторы тысячи экземпляров больше, то все были бы раскуплены».

Денежное положение Некрасова к середине 40-х годов очень укрепилось. В конце 1846 года Некрасов, благодаря успехам в издательском деле, приобретает в аренду журнал «Современник». Сначала дела идут не лучшим образом. По свидетельству Белинского, «Некрасов — золотой, неоцененный сотрудник для журнала, но распорядитель — сквернейший», позволяющий лени и апатии брать верх над нуждами такого серьезного занятия, как издание журнала. Впрочем, при Некрасове «Современник» расцветает, в нем публикуются Тургенев, Гончаров, Герцен, Огарев, Островский, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Лев Толстой и многие другие.

После покушения на императора Александра II цензура в России бушует настолько сильно, что в 1868 году журнал приходится закрыть. Однако в том же году издатель-редактор журнала «Отечественные записки» Андрей Краевский предлагает Некрасову в своем журнале отдел беллетристики. Некрасов ответил отказом, пожелав весь журнал. Краевский, понимая, что его детище увядает, а подписчиков почти не осталось, готов отдать журнал опытному Некрасову, но при условии, что формальное звание редактора журнала останется при Краевском.

Многие рассчитывали увидеть в «Отечественных записках» продолжение «Современника», но во многом это был другой журнал, хотя было и схожее. Некрасов поставил Салтыкова-Щедрина руководить отделом беллетристики, публицистикой — Григория Елисеева. Характер журнала менялся в духе большей широты, увеличившихся масштабов и непредвзятости: Некрасов, по свидетельствам современников, пытался вернуться к старому «Современнику», середины 1850-х годов. И этот журнал в итоге постигла судьба «Современника»: в 1884 году личным распоряжением главного цензора Евгения Феоктистова «Отечественные записки» закрыли.

В 1866 году Некрасов поставил под угрозу собственную репутацию демократа, прочитав хвалебную оду Муравьеву-Вешателю — генералу М.Н Муравьеву, получившему кличку за страшное подавление польского восстания 1863 года. Странное выступление Некрасова объяснялось просто: накануне ему сообщили, что судьба журнала решена цензорами. Пытаясь задобрить фактического диктатора Муравьева, Некрасов и выступил со своей одой.

Личная жизнь Некрасова складывалась непросто. Первой его большой любовью была Авдотья Панаева — жена писателя Ивана Панаева, хозяйка весьма успешного литературного салона, где собирался весь цвет российской литературы. К. И. Чуковский отмечал: «Кажется, если бы в иной понедельник вдруг обрушился в ее гостиной потолок, вся русская литература погибла бы... Ее гостиная, или, вернее, столовая, — двадцать лет была русским Олимпом и, сколько чаю выпили у нее олимпийцы, сколько скушали великолепных обедов». Панаева родила от Некрасова ребенка, однако тот умер в младенчестве. В 1862 году Панаева бросила Некрасова, но тот помнил ее всю жизнь.

Были у Некрасова и другие романы и увлечения, например, французская актриса Селина Лефрен.

А вот на деревенской девушке Фекле, которой Некрасов дал имя Зинаида Николаевна, поэт женился — на закате его жизни обвенчались в походной войсковой церкви-палатке, разбитой в зале некрасовской квартиры. Венчал военный священник. Вокруг аналоя Некрасова уже обводили под руки, идти сам он не мог — рак кишечника изматывал поэта. Операция оказывается бесполезной, лишь продлевая агонию, хотя оперировал сам профессор Билльрот, выписанное из Вены медицинское светило. Некрасов скончался 8 января 1878 года (27 декабря 1877 года по старому стилю). Проститься с ним пришли тысячи людей. Когда Достоевский в надгробной речи поставил Некрасова на третье место в русской поэзии после Пушкина и Лермонтова, ему не дали договорить, прервав криками: «Да выше, выше Пушкина!».

Что надо знать

Некрасов всю жизнь романтизировал образ матери, тема матери — одна из главных в его творчестве. Между тем материнский образ в стихах Некрасова — единственное, что осталось после Елены Андреевны. Не сохранилось ни одного ее изображения, писем, принадлежавших ей вещей. Однако Некрасов вспоминал о матери с неизменной нежностью, а ее кончина — за три дня до приезда сына в Грешнево — стала для поэта настоящим ударом.

С неземным выраженьем в очах,

Русокудрая, голубоокая,

С тихой грустью на бледных устах

Пред грозой величаво — безгласная...

Детский переезд в Грешнево оставил у Некрасова первые, пусть и смутные, дорожные впечатления, которые затем подкрепило само расположение отцовского поместья. Недалеко от имения проходила Костромская почтовая дорога, «и все, что по ней шло и ехало и было ведомо <...>, было постоянной пищей нашего детского любопытства». Возможно именно потому в числе первых настоящих произведений Некрасова — «дорожные» стихотворения: «В дороге», «Тройка». Не могла не повлиять на будущего поэта еще одна великая русская «дорога» — Волга. Твардовский отмечал: «Волга — река Некрасова». Сам же поэт писал:

О Волга! Колыбель моя,

Любил ли кто тебя, как я…

Волга была рекой не только судоходной, но и, в известном смысле, пешеходной — суда тащили бурлаки. Недалеко от Грешнева находилась Овсянниковская мель — огромная, почти три версты. Будущий поэт нередко видел, как бурлаки тянут по ней суда, и слышал, как они поют свои бурлацкие песни. Бурлаки, как и сама река, постоянный герой стихов Некрасова.

Некрасов рос бок о бок с деревенскими мальчишками и девчонками, потому с раннего детства знал крестьянскую жизнь вблизи, изнутри, потому как никто мог писать о крестьянском деревенском детстве. Тема страданий выросла из наблюдений не только за крепостными, но и за бурлаками. Работая отцовским секретарем и письмоводителем и выезжая с ним в уезд по делам сысков, наказаний и пресечений, Некрасов присутствовал «при различных сценах народной жизни, при следствиях, при вскрытии трупов, а иногда и при расправах во вкусе прежнего времени».

Не прошли бесследно и тяжелые первые годы жизни в столице. В Петербурге Некрасов, оставшись без материальной поддержки отца, терпел такую нужду, что периодически не мог заплатить за крышу над головой и кусок хлеба. Однажды оставшегося на холодной ноябрьской улице юношу пожалели нищие: пустили переночевать, дали хлеба и даже нашли работенку — заплатили 15 копеек за написание прошения.

Чем знаменит

Н.А. Некрасов

Николай Некрасов считается самым видным поэтом русской демократии, крестьянским поэтом — достаточно взглянуть на названия его стихотворений: «В деревне», «Забытая деревня», «Деревенские новости», «Крестьянские дети», «В полном разгаре страда деревенская». Известнейшие произведения Некрасова — также о крестьянстве и деревне: поэма «Мороз — Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», «Коробейники». Особняком стоит образ женщины-крестьянки — бесправной, работающей не покладая рук.

Еще в детстве, по воспоминаниям Некрасова, наблюдая жизнь крепостных в отцовском имении, он отказался есть «хлеб, возделанный рабами» и во взрослой жизни «не был ни одного дня даже владельцем клочка родовой земли».

В 1859-1861 годах, когда в России складывается революционная ситуация, творчество Некрасова приобретает особое влияние на желающих перемен и движения вперед сограждан.

Тема страданий народа, безысходности, отсутствия перемен к лучшему — в том числе после отмены крепостного права, которую Некрасов воспринял резко отрицательно из-за непродуманности реформы — отражалась в стихах Некрасова так остро, что произведения запрещались цензурой, что не мешало революционным изданиям их печатать. Так было со стихотворением «Размышления у парадного подъезда». После запрета Герцен напечатал его в «Колоколе» с таким примечанием: «Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворение нет возможности не поместить».

Некрасов как редактор и издатель «вывел в люди» видных представителей русской литературы второй половины XIX века: нашел и напечатал Льва Толстого, открыл Федора Достоевского, вернул известность Федору Тютчеву, активно печатал Чернышевского и Добролюбова.

Почти 20 лет был редактором «Современника», с конца 1846 до 1866 года. Литературный вкус, опыт и «чутье растущего литературного дельца» помогли Некрасову сделать «Современник» центром литературной жизни России. В журнале печатались Иван Тургенев, Иван Гончаров, Александр Герцен, Николай Огарев, Дмитрий Григорович, Александр Островский, Михаил Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Чернышевский, Николай Добролюбов.

Н. К. Михайловский писал: «Тогда нужна была необыкновенная изворотливость, чтобы провести корабль литературы среди бесчисленных подводных и надводных скал. И Некрасов вел его, провозя на нем груз высокохудожественных произведений, составляющих ныне общепризнанную гордость литературы и светлых мыслей, ставших общим достоянием и частью вошедших в самую жизнь. В этом состоит его незабвенная заслуга, цена которой, быть может, даже превосходит цену его собственной поэзии».

История с хвалебной одой Муравьеву-Вешателю — одна из попыток Некрасова уберечь «Современник» от цензуры. Муравьев фактически назначен диктатором — чтобы подавить революционные настроения в Петербурге. Некрасову предлагают приветствовать Муравьева на торжественном обеде в Английском клубе стихами, чтобы на него, как позднее вспоминал сам Некрасов, «подействовать и укротить». Один из очевидцев того, что произошло на обеде, барон А. И. Дельвиг, вспоминает: «После обеда, когда Муравьев сидел со мной и другими членами в галерее при входе в столовую залу, к нему подошел издатель журнала «Современник», известный поэт Некрасов, об убеждениях которого правительство имело очень дурное мнение. Некрасов сказал Муравьеву, что он написал к нему послание в стихах, и просил позволения его прочитать. По прочтении он просил Муравьева о позволении напечатать это стихотворение. Муравьев отвечал, что, по его мнению, напечатание стихотворения было бы бесполезно, но так как оно составляет собственность Некрасова, то последний может располагать им по своему усмотрению. Эта крайне неловкая и неуместная выходка Некрасова очень не понравилась большей части членов клуба».

Тогда «Современник» удалось спасти, хотя фактически ценой репутации Некрасова.В период «закручивания гаек» в 1868 году после покушения на императора Александра II «Современник» все равно закрыли.

Однако в журнале «Отечественные записки», которые Некрасов принял у Краевского, «возобновился свет старого «Современника»: Салтыков-Щедрин, Успенский, Островский, Писарев, Михайловский.

Современники и потомки — о Некрасове:

Н.Г. Чернышевский:

«Он действительно был человек очень высокого благородска души и человек великого ума». «Он был великодушный человек сильного характера… я горячо любил его».

Л. Н. Толстой:

«...люблю не любовью, а любованием».

А. А. Блок:

«Он был страстный человек и "барин", этим все сказано».

Ф. М. Достоевский:

«Некрасов — это русский исторический тип».

«Прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый, страстный поэт! Страстный к страданию поэт!».

А. П. Чехов:

«Я очень люблю Некрасова, уважаю его, ставлю высоко, и если говорить об ошибках, то почему-то ни одному русскому поэту я так охотно не прощаю ошибок, как ему».

И. С. Тургенев:

«Твоя жизнь именно из тех, которые, отложа всякое самолюбие в сторону, должны быть рассказаны — потому что представляют много такого, чему не одна русская душа глубоко отзовется».

К. Д. Бальмонт:

«Некрасов — первый посмевший создать музыку диссонансов и живопись уродства, он — многослитный возглас боли и негодования, мы с детства узнаем через него, что есть тюрьмы и больницы, чердаки и подвалы, он до сих пор говорит нам, что вот в эту самую минуту, когда мы здесь дышим, есть люди, которые — задыхаются».

Прямая речь

Я призван был воспеть твои

страданья,

Терпеньем изумляющий

народ…

Великое чувство! Его до конца

Мы живо в душе сохраняем, —

Мы любим сестру, и жену, и отца,

Но в муках мы мать вспоминаем.

«Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению — страшного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти».

«Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаяние».

Пять фактов о Николае Некрасове

Оказа вшись в Петербурге, Некрасов, подобно многим начинающим поэтам, решает узнать мнение о своих работах признанного таланта и отправляется к Василию Жуковскому. Тот, ознакомившись с виршами юноши, сказал: «Если хотите напечатать, то издайте без имени. Впоследствии вы напишете лучше, и вам будет стыдно за эти стихи». Жуковский оказался прав. Когда сборник «Мечты и звуки» вышел в свет — за скромной подписью Н.Н. — его заметили немногие. Брошюра продавалась так скверно, что Некрасов «в огорчении собрал все экземпляры и большую часть уничтожил». Затем же юный поэт «отказался писать лирические и вообще нежные произведения в стихах».

Рецензии и отзывы Некрасова часто появлялись в печати раньше соответствующих отзывов Белинского, причем мнения, как правило совпадали. Поскольку в журналистике XIX века была принята практика публикации критических материалов без подписи, современники — да и более поздние исследователи — нередко готовы были отнести ряд статей Некрасова на счет Белинского и наоборот.

Некрасов был заядлым картежником — наследственная некрасовская страсть. Впрочем, в отличие от отца и деда, поэт играл вполне успешно, о чем с удовольствием потом вспоминал: «Великая моя благодарность графу Александру Владимировичу Адлербергу. Он много проиграл мне денег в карты», «Скажу еще об Абазе. Этот симпатичный человек проиграл мне больше миллиона франков, по его счету».

Еще одно наследственное увлечение — охота. В Грешневе охота была заведена с размахом, поскольку считалась не только развлечением, но и средством пополнения запасов. Сестра Некрасова Анна вспоминала о первых опытах будущего поэта: «Десяти лет он убил первую утку на Печельском озере, был октябрь, окраины озера уже заволокло льдом, собака не шла в воду. Он поплыл сам за уткой и достал ее. Это стоило ему горячки, но от охоты не отвадило. Отец брал его на свою псовую охоту, но он ее не любил. Приучили его к верховой езде довольно оригинально и не особенно нежно. Он сам рассказывал, что однажды 18 раз в день упал с лошади. Дело было зимой — мягко. Зато после всю жизнь он не боялся никакой лошади, смело садился на клячу и на бешеного жеребца».

Некрасов дважды собирался написать мемуары, в 1855 году, считая себя смертельно больным, и в 1877 году, будучи смертельно больным. Однако оба раза так и не взялся за перо, хотя Тургенев одобрял его намерение: «Вполне одобряю твое намерение написать свою биографию; твоя жизнь именно из тех, которые, отложа всякое самолюбие в сторону, должны быть рассказаны — потому что представляют много такого, чему не одна русская душа глубоко отзовется».

Материалы о Николае Некрасове

Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем (в 15 томах)

К. И. Чуковский "Мастерство Некрасова"

Николай Скатов "Некрасов" (из серии "Жизнь замечательных людей")

К. Д. Бальмонт "Сквозь строй" (памяти Некрасова)

А. П. Чехов "Ответ на анкету "Отжил ли Некрасов?"

Статья о Николае Некрасове в Википедии