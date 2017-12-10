В МОК предложили проводить Олимпиады без флагов

Самуэль Шмид, руководитель одной из комиссий Международного олимпийского комитета (МОК), которая проводила антидопинговое расследование в отношении российских спортсменов, заявил в интервью швейцарскому изданию watson.ch, что МОК следует рассмотреть возможность проведения Олимпиад без национальных флагов.

Говоря о способах сделать Олимпиады более честными, Шмид заявил: «Стоило бы рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр вообще без флагов» (цитата по «Интерфаксу»).

Шмид заявил, что «государства используют спорт», а «существующая система вызывает соблазн помочь "своим"». В качестве примера глава комиссии МОК привел заявления бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова об употреблении российскими спортсменами допинга — в частности некого «коктейля герцогини».

Напомним, основываясь на результатах расследования комиссии Шмида, исполком МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018, допустив лишь выступление отдельных «чистых» спортсменов под нейтральным флагом.

Федерация керлинга России решила участвовать в Олимпиаде даже на таких условиях, однако российская мужская команда по керлингу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры. Аналогичное решение приняли российские лыжники, саночники, сноубордисты и фристайлеры. Остальные спортсмены должны определиться до 12 декабря.